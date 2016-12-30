Посольство РФ ответило на санкции Обамы фотографией хромой утки

Лондон, 30 декабря. Посольство России в Лондоне опубликовало в своем Twitter фотографию хромого утенка с надписью Lame (хромой). Таким образом, члены дипведомства отреагировали на решение администрации президента США Барака Обамы выслать из страны 35 российских дипломатов.

«Президент Обама высылает 35 дипломатов, что вызывает воспоминания о холодной войне. Как и все, включая американский народ, мы будем рады увидеть завершение работы незадачливой администрации США», — говорится в записи.

Отметим, что «хромой уткой» в американском политическом сленге называют президента, который покидает свой пост и не имеет права вновь выдвигать свою кандидатуру на эту должность. В более широком смысле «хромая утка» — это любой политик, который больше не может избираться.

Ранее Обама распорядился ввести новые санкции против России. На этот раз под удар попали сотрудники ФСБ, ГРУ, а также шесть физлиц. Кроме того, США высылают из страны 35 российских дипломатов. Поводом стали кибератаки, в которых Вашингтон обвиняет Москву.