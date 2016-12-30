ИГИЛ нанесло удар по армии Турции в Сирии, есть жертвы

Москва, 30 декабря. Один турецкий военнослужащий погиб во время нападения боевиков террористической организации «Исламское государство» в Сирии, сообщили источники в САР.

На севере Сирии продолжается операция турецкой армии против боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ). ВВС Турции ликвидировали 17 объектов террористов и уничтожили 26 экстремистов.

Однако боевики нанесли ответный удар. В результате нападения один военнослужащий Турции погиб, пять получили ранения.

Читайте также: Сирия новости 30 декабря 2016 7.00: САА и ВКС РФ наступают в Хомсе, ИГ грозит Ираку терактами в Новый год