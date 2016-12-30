Аксенов рассказал, за что уволил Казурина с поста вице-премьера Крыма

Симферополь, 30 декабря. Заместитель председателя Совета министров Крыма Олег Казурин отправлен в отставку. Соответствующий указ подписала глава республики Сергей Аксенов. С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте главы региона.

Как говорится в документе, полномочия Казурин досрочно прекращены в связи с его отставкой по собственному желанию.

В свою очередь, сам Сергей Аксенов заявил, что отставка Казурина объясняются невыполнением данным чиновником поставленных перед ним задач.

«У нас практически последнее место (по освоению бюджетных средств – ред.) занял блок, который курировал Олег Викторович Казурин», — отметил глава Крыма.

19 января 2016 Олег Казурин была назначен вице-премьером правительства Крыма. Он курировал отрасли строительства и ЖКХ.

Напомним, ранее Аксенов поддержал идею о проведении референдума по названию моста, строящегося через Керченский пролив.





