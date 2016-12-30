В предвкушении премьер: составлен список самых ожидаемых фильмов 2017 года

Вашингтон, 30 декабря. Кинокартины американской компании Walt Disney возглавили список самых ожидаемых премьер в будущем году.

Отмечается, что первое место в списке долгожданных премьер заняла киносага Райана Джонсона «Звездные войны: Эпизод 8». Вторую строчку заняла картина «Стражи Галактики 2» с Вин Дизелем и Брэдли Купером в главных ролях. Этот фильм студии Marvel, которая также является «дочкой» Walt Disney.

Помимо этого, в грядущем году ожидается премьера фильма «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон и Юэном МакГрегором в главных ролях, который должен удивить всех своими визуальными эффектами. Четвертую и пятую строчку списка заняли фильмы «Чудо-женщина» и «Человек-паук: Возвращение домой» соответственно.

Во второй пятерке списка расположились такие фильмы, как «Лига справедливости. Часть первая», очередной эпизод «Форсажа», драма «На пятьдесят оттенков темнее», а также «Логан» и «Гадкий Я. Часть третья».