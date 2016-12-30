Пьяного офисного сотрудника в Петербурге сгубили равнодушные коллеги

Санкт-Петербург, 30 декабря. Сотрудник офиса в Петербурге потерял сознание и получил серьезную травму головы после того, как пришел пьяным на работу.

Согласно предварительным данным, пострадавший уже несколько дней появлялся на рабочем месте в нетрезвом состоянии, сообщает источник Федерального агентства новостей.

В один из таких дней он попросил коллег принести ему две бутылки воды, однако те ответили отказом. Тогда мужчине самому пришлось идти за водой, но по дороге он неожиданно потерял сознание и ударился головой об пол.

Врачи диагностировали у пострадавшего ушибленную рану лба, геморрагический шок, диабет и гипергликемию (повышение глюкозы в крови). Состояние пациента тяжелое, в связи с чем было принято решение поместить его в шоковую реанимацию.