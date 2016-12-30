Внучатый племянник Кеннеди арестован за драку в баре в США

Вашингтон, 30 декабря. Потомок семьи Кеннеди арестован после драки в баре в курортном городе Аспен, штата Колорадо в США. Согласно информации телеканала Fox News, 22-летний Джон Конор Кеннеди — внук бывшего генерального прокурора США Роберта Кеннеди и внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди на улице возле бара устроил потасовку с другим мужчиной.

Кеннеди-младший также оказал сопротивление полицейскому при попытке правоохранителей разнять драку. Нарушителя задержали, после чего ему было предъявлено обвинение в хулиганстве. Уже 22 февраля пройдет судебное слушание по его делу.

Напомним, ранее посетителей торгового центра Fox River Mall в Висконсине были эвакуированы после сообщения о том, что в торговом центре находится вооруженный мужчина.