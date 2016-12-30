Кудрин объяснил, почему необходимо повысить пенсионный возраст в России

Москва, 30 декабря. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин объяснил, почему и как именно в Российской Федерации должен быть повышен пенсионный возраст. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, вопрос о повышении пенсионного возраста рассматривается не для привлечения в государственный бюджет дополнительных денежных средств. Кудрин подчеркнул, что повышение возраста выхода на пенсию в России могло бы способствовать стабильности для выплат, а также привести к увеличению пенсионных выплат.

Правда, по словам Кудрина, если увеличивать пенсионный возраст, то необходимо это делать шаг за шагом, последовав примеру зарубежных государств, добавив, что процедуру стоит продлить на 8-15 лет.