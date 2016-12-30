Разбившийся Ту-154 внепланово ремонтировали перед катастрофой под Сочи

Санкт-Петербург, 30 декабря. Разбившийся под Сочи Ту-154 перед самой катастрофой проходил внеплановый ремонт. Как стало известно ФАН, самолет не только проходил капитальный ремонт в 2014 году, но и внеплановый перед самой катастрофой под Сочи. Это установили следователи благодаря изъятым документам на Самарском авиационном заводе «Авиакор».

Ту-154 с бортовым номером RA-85572 поступил в декабре 2016 года на «Авиакор» с неполадкой. В ноябре при эксплуатации самолета техниками была замечена течь крыла, то есть разгерметизация топливного бака. Замечание было устранено, самолет прошел испытания и заказчик, то есть министерство обороны, приняло воздушное судно на работу.

Напомним, в день авиакатастрофы представители следственные органы изъяли на заводе всю документацию по самолету. Было изъято 39 огромных папок с ремонтной документацией и чертежами по 2014 и 2016 годам.

25 декабря самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Жертвами катастрофы стали 92 человека.