Украинцам обещали дешевый газ после победы над «Газпромом» в суде

Киев, 30 декабря. Украина сможет покупать газ со скидкой в случае победы украинской компании «Нафтогаз» над «Газпромом» в арбитражном суде. Об этом в пятницу заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Если мы сможем в рамках дела купли-продажи газа доказать нашу позицию — это будет означать понижение справедливой цены газа для Украины по сравнению с той, которая действует сейчас. Это будет касаться всех», — отметил он.

Топ-менеджер полагает, что Украина, в частности, получит компенсацию за якобы недополученные доходы от транзита российского газа. В Киеве надеются, что результаты судебной тяжбы станут известны только через полгода, пишут украинские СМИ.

Напомним, что в июне 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз» обменялись друг с другом исками. Российский газовый гигант требует оплаты задолженности за «голубое топливо» и процентов за него, а украинская компания оспаривает изменение цены и требует возмещения за переплаты.