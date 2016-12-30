Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Алтае

Барнаул, 30 декабря. В результате ДТП с участием маршрутного автобуса на трассе Алтая недалеко от Заринска пострадали семь человек. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ, среди пострадавших — трое детей.

По данным полиции, водитель маршрутного автобуса «ПАЗ 32054», 1976 года рождения, не справился с управлением, в результате чего автобус протаранил KIA Sportage. От удара иномарку выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек — пассажиры автобуса, в том числе трое детей», — говорится в сообщении ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мальчика, 2006 года рождения, госпитализировали в ближайшую больницу. Остальным пострадавшим медпомощь оказали на месте происшествия.