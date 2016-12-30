Опаздывавшего на матч Овечкина спасли стремянка, электрик и одноклубник Кузнецов

Вашингтон, 30 декабря. Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин чуть не опоздал на матч своей команды — хоккеисту пришлось лезть через забор собственного дома.

Видео 31-летний российский спортсмен опубликовал в социальной сети Instagram. Как стало известно, ворота дома Овечкина не открывались по причине отключенного электричества. Через ограду Ови перелез при помощи своего одноклубника, нападающего Евгения Кузнецова, и электрика, который дал спортсмену стремянку.

«Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик», — написал Овечкин под видео.

Правда, Овечкин спасти свою команду от поражения не сумел. Домашний матч «Вашингтон Кэпиталс» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в серии буллитов.