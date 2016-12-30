Петербуржец надругался над пятнадцатилетней девочкой у подъезда

Санкт-Петербург, 30 декабря. Житель Петербурга подозревается в том, что надругался над 15-летней девочкой. С заявлением в полицию обратилась мать ребенка, рассказали Федеральному агентству новостей в правоохранительных органах.

По ее словам, неизвестный совершил развратные действия в отношении ее дочери возле подъезда дома.

Стражи правопорядка быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 55-летний мужчина, который к моменту проведения следственных действий уже находился под арестом за совершение насильственных действий сексуального характера.