Задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве матери с ребенком в Подмосковье

Москва, 30 декабря. Подозреваемый в убийстве 46-летней женщины и ее пятилетнего ребенка задержан правоохранителями в Подмосковье. Как рассказали в подмосковном СКР, в минувший вторник, 27 декабря в отделение полиции города Королев с заявлением обратились представители местного детского сада.

По словам заявителей, их воспитанник не посещает детский сад с 19 декабря, при этом его мать не отвечает на телефонные звонки. В квартиру по их постоянному месту регистрации прибыли сотрудники правоохранительных органов. На месте были обнаружены тел 46-летней матери и ее ребенка. При осмотре полицейские обнаружили следы насильственной смерти, передает Life.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных вооруженных преступников в четверг вечером совершила нападение на патруль Росгвардии.