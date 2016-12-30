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Задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве матери с ребенком в Подмосковье
Происшествия

Задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве матери с ребенком в Подмосковье

Сегодня 9:41
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Задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве матери с ребенком в Подмосковье

Москва, 30 декабря. Подозреваемый в убийстве 46-летней женщины и ее пятилетнего ребенка задержан правоохранителями в Подмосковье. Как рассказали в подмосковном СКР, в минувший вторник, 27 декабря в отделение полиции города Королев с заявлением обратились представители местного детского сада.

По словам заявителей, их воспитанник не посещает детский сад с 19 декабря, при этом его мать не отвечает на телефонные звонки. В квартиру по их постоянному месту регистрации прибыли сотрудники правоохранительных органов. На месте были обнаружены тел 46-летней матери и ее ребенка. При осмотре полицейские обнаружили следы насильственной смерти, передает Life.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных вооруженных преступников в четверг вечером совершила нападение на патруль Росгвардии.

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Тимур Румянцев
#москва #убийство
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