Праздник к нам приходит: подмосковное шоссе завалило красной икрой из-за ДТП

Москва, 30 декабря. В Московской области в результате ДТП с грузовой «Газелью» шоссе буквально завалило красной икрой.

На 50-м километре Симферопольского шоссе в Подмосковье груженая коробками с красной икрой «Газель» попала в ДТП. Как сообщает Лайф, предназначавшийся для московских магазинов груз разметало по всей дороге.

Икры на асфальте оказалось так много, что автомобили, проезжающие мимо, пробуксовывали на скользком продукте.

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства произошедшего ДТП. Информация о пострадавших не поступала.

