FAN-TV Лента новостей
Стало известно, кого коснутся ответные меры России на новые санкции США
Политика

Стало известно, кого коснутся ответные меры России на новые санкции США

Сегодня 9:11
236

Стало известно, кого коснутся ответные меры России на новые санкции США

Вашингтон, 30 декабря. Официальный сайт телеканала CNN сообщил о «первых ответных мерах» со стороны России в ответ на введенные США новые санкции. В Москве была закрыта англо-американская школа.

Так, телеканал со ссылкой на осведомленного американского представителя отметил, что закрытие англо-американской школы в Москве «для американцев и иностранцев» оказалось в числе «первых видимых действий России». Согласно приведенной информации, там обучались дети сотрудников посольств Канады, Великобритании и США. Кроме того, также речь идет о «закрытии доступа» в посольскую резиденцию в Серебряном Бору.

Официальный ответ российских властей на санкции США будет дан 30 декабря.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть принятые санкции против Москвы, но при этом необходимо действовать очень осторожно. Сенатор Алексей Пушков уличил Барака Обаму в попытках навязать избранному президенту США Дональду Трампу свою волю.

комментарии
Тимур Румянцев
#санкции #россия #сша
Новости партнеров
Эксклюзив

Забавные шуточные поздравления с Новым 2017 годом Петуха

Сегодня 8:00
1020

Жириновский: Успешное сражение за Алеппо можно приравнять к Сталинградской битве

Сегодня 8:00
89

Военнослужащие ВСУ погибли при попытке прорыва позиций ВС ДНР

Сегодня 7:18
607

Сирия новости 30 декабря 2016 7.00: САА и ВКС РФ наступают в Хомсе, ИГ грозит Ираку терактами в Новый год

Сегодня 7:00
466

Новости США: Обама планирует наказать Россию, Трамп создаст новые рабочие места

Сегодня 3:56
232
Показать еще
Прямая трансляция

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ИГ в Сирии потеряло 26 боевиков от авиаударов ВВС Турции

10:13

Три сотрудницы больницы в Комсомольске-на Амуре лишились работы из-за видео

10:12

ИГИЛ нанесло удар по армии Турции в Сирии, есть жертвы

10:11

Посольство РФ ответило на санкции Обамы фотографией хромой утки

10:09

Внучатый племянник Кеннеди арестован за драку в баре в США

10:02

В предвкушении премьер: составлен список самых ожидаемых фильмов 2017 года

10:01

Пьяного офисного сотрудника в Петербурге сгубили равнодушные коллеги

9:46

Кудрин объяснил, почему необходимо повысить пенсионный возраст в России

9:45

Задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве матери с ребенком в Подмосковье

9:41

Разбившийся Ту-154 внепланово ремонтировали перед катастрофой под Сочи

9:40

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Алтае

9:32

Опаздывавшего на матч Овечкина спасли стремянка, электрик и одноклубник Кузнецов

9:32
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ИГ в Сирии потеряло 26 боевиков от авиаударов ВВС Турции
Читать
Закрыть