Стало известно, кого коснутся ответные меры России на новые санкции США

Вашингтон, 30 декабря. Официальный сайт телеканала CNN сообщил о «первых ответных мерах» со стороны России в ответ на введенные США новые санкции. В Москве была закрыта англо-американская школа.

Так, телеканал со ссылкой на осведомленного американского представителя отметил, что закрытие англо-американской школы в Москве «для американцев и иностранцев» оказалось в числе «первых видимых действий России». Согласно приведенной информации, там обучались дети сотрудников посольств Канады, Великобритании и США. Кроме того, также речь идет о «закрытии доступа» в посольскую резиденцию в Серебряном Бору.

Официальный ответ российских властей на санкции США будет дан 30 декабря.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть принятые санкции против Москвы, но при этом необходимо действовать очень осторожно. Сенатор Алексей Пушков уличил Барака Обаму в попытках навязать избранному президенту США Дональду Трампу свою волю.