Преступник с пистолетом ограбил салон сотовой связи в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. Дерзкое ограбление совершено в Северной столице: преступник с травматическим пистолетом напал на салон сотовой связи в Выборгском районе города. Выстрелив в спину сотруднику салона, злоумышленник похитил деньги из сейфа.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах Петербурга, в самый разгар рабочего дня, в 14.50 мск 29 декабря, преступник зашел в салон сотовой связи на Удельном проспекте и выстрелил из травматического пистолета в спину директору. Заставив раненого мужчину открыть сейф, злоумышленник собрал находившиеся там деньги и скрылся.

В настоящее время правоохранители устанавливают точную сумму похищенного. Директор салона сотовой связи попал в больницу с ушибом грудной клетки и лопаточной области. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили его на амбулаторное лечение, его жизни ничего не угрожает.

В полиции отметили, что помещение салона оборудовано видеонаблюдением (запись преступления уже находится у правоохранителей). Возбуждено уголовное дело.