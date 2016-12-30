Неизвестные грабители в Петербурге украли выручку в «Пятерочке» средь бела дня

Санкт-Петербург, 30 декабря. Трое неизвестных грабителей похитили выручку в магазине «Пятерочка» в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому району.

Как стало известно ФАН, в минувший четверг в 15.40 трое неизвестных преступников в масках вошли в помещение продуктового магазина «Пятерочка» и, угрожая продавцам предметами, похожими на электрические шокеры, потребовали открыть кассы. В целом ущерб составил 146 535 рублей 94 копеек, после чего скрылись с места происшествия.

В настоящее время выясняются все причины произошедшего, полиция разыскивает преступников.