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Неизвестные грабители в Петербурге украли выручку в «Пятерочке» средь бела дня
Происшествия

Неизвестные грабители в Петербурге украли выручку в «Пятерочке» средь бела дня

Сегодня 9:02
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Трое неизвестных грабителей в Петербурге украли выручку в «Пятерочке» средь бела дня

Санкт-Петербург, 30 декабря. Трое неизвестных грабителей похитили выручку в магазине «Пятерочка» в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому району.

Как стало известно ФАН, в минувший четверг в 15.40 трое неизвестных преступников в масках вошли в помещение продуктового магазина «Пятерочка» и, угрожая продавцам предметами, похожими на электрические шокеры, потребовали открыть кассы. В целом ущерб составил 146 535 рублей 94 копеек, после чего скрылись с места происшествия.

В настоящее время выясняются все причины произошедшего, полиция разыскивает преступников.

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Дана Балан
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