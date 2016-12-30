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Напавшие на сотрудников Росгвардии в Москве оказались причастны к ограблениям
Происшествия

Напавшие на сотрудников Росгвардии в Москве оказались причастны к ограблениям

Сегодня 8:55
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Напавшие на сотрудников Росгвардии в Москве оказались причастны к ограблениям

Москва, 30 декабря. Задержанные за нападение на росгвардейцев в Новой Москве, могут быть причастны к другим тяжким преступлениям. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на правоохранителей.

По версии следствия, восемь подозреваемых являются уроженцами разных регионов России, по имеющимся в полиции сведениями члены ОПГ имеют за плечами другой криминальный багаж.

Вполне возможно, что злоумышленники ранее совершали грабежи на объектах торговли и хранения товара, не исключено, что с применением оружия. В настоящее время сотрудники полиции проверяют факты.

Напомним, что инцидент произошел накануне вечером в Новой Москве — группа злоумышленников расстреляла наряд вневедомственной охраны Росгвардии. В итоге, один росгвардеец был убит, другой — тяжело ранен.

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Алексей Громов
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