Налетчик с пистолетом обчистил кассу «Евросети» в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. Неизвестный преступник вошел в помещение салона сотовой связи «Евросеть», где из неустановленного травматического пистолета произвел выстрел в спину директору 1994 года рождения, заставил его открыть сейф, откуда совершил хищение выручки, после чего скрылся с места происшествия.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне, 29 декабря в салоне сотовой связи по Удельному проспекту. Пострадавший с ушибом грудной клетки и лопаточной области слева после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение. В настоящее время устанавливается сумма материального ущерба. Помещение оборудовано видеонаблюдением, видеозапись была изъята. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч. 2 УК РФ.