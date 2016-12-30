Мужчина чудом остался жив после разрыва баллона в петербургской коммуналке

Санкт-Петербург, 30 декабря. Мужчина получил травмы при разрыве баллона со сжатым воздухом в коммунальной квартире в Петербурге. Об этом сообщает УМВД России по Выборгскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедший четверг в 19.25 в съемной квартире по Выборгскому шоссе, которая принадлежит мужчине 1946 года рождения, по неустановленной причине произошла разгерметизация с последующим разрывом баллона с углекислым газом. В результате мужчина 1991 года рождения с сильным ранением лица, груди, рук, рваными ранами шеи и лица, в тяжелом состоянии госпитализирован.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.