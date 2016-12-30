ЛНР: ВСУ пять раз открывали огонь по территории республики

Луганск, 30 декабря. Украинские войска за прошедшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве.



Так, огонь был открыт по району села Калиново с направления села Новозвановка. ВСУ использовали автоматические станковые гранатометы АГС и станковые противотанковые гранатометы СПГ.

С использованием этих же видов вооружения киевские силовики обстреляли район села Санжаровка. По предварительным данным, огонь велся с направления села Троицкое, сообщает ЛуганскИнформЦентр.

С направления поселка городского типа Луганское ВСУ обстреляли район села Калиновка из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. По району села Хорошее с направления села Крымское украинские войска вели огонь из вооружения БМП.

Помимо этого нарушение режима тишины зафиксировано в районе села Красный Яр, где ВСУ стреляли с направления Станицы Луганской.

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