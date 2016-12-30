Главу администрации губернатора Хакасии арестовали по подозрению в коррупции

Абакан, 30 декабря. Городской суд Абакана удовлетворил ходатайство об аресте на два месяца руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова. Как сообщает региональное СУ СК России, чиновник обвиняется в получении взятки, а также мошенничестве.

Уточняется, что Бызов в составе ОПГ путем хитрых схем похитил из регионального бюджета около 200 млн рублей, предназначенных на закупку медицинского оборудования и лекарств. Кроме того, чиновник обвиняется в получении взятки в размере 17 миллионов рублей.

Добавим, что всего по уголовному делу проходят восемь человек, все они арестованы.