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Ученые нашли способ воскрешать людей из мертвых
Технологии

Ученые нашли способ воскрешать людей из мертвых

Сегодня 8:48
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Ученые нашли способ воскрешать людей из мертвых

Лондон, 30 декабря. Научные сотрудники из Великобритании сообщили, что технология воскрешения людей стала вполне реальной. Результаты опытов были обнародованы в журнале The Daily Telegraph.

По словам автора статьи доктора Макса Мора, он и сам собирается принять участие в криогенной заморозке. Специалист убежден, что остальную часть тела после «разморозки» возможно будет заменить, а голову требуется поместить в криогенную камеру центра исследований в американском штате Аризона.

Эксперты напоминают, что данный способ пока не протестирован, но одновременно с этим эксперименты ученых говорят об актуальности использования такой технологии. Ожидается, что после «заморозки» органов до необходимых температур они не утрачивают свои свойства. Такие камеры возможно запрограммировать на авторежим «разморозки».

Работники криогенного центра полагают, что их система безопасности сохранит образцы даже при стихийном бедствии, например, землетрясении магнитудой 8 баллов.

Отмечается, что накануне несовершеннолетняя ученица из Британии дала согласие на участие в программе. У 14-летней девочки медики диагностировали онкологию, которую она хочет побороть.

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Дана Балан
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