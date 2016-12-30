Парламент Турции принял «президентские» поправки в конституцию страны

Анкара, 30 декабря. Специальная комиссия парламента Турции в пятницу утром одобрила проект конституционной реформы, предусматривающей переход на президентскую форму правления.

Как сообщает агентство Anadolu, проект изменений конституции внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Переговоры длились десять дней. Как отмечает издание, у парламента были «самые длинные сверхурочные»: переговоры зачастую заканчивались поздно ночью. В последний день комиссия отработала 17 часов подряд.

Конституционные поправки будут вынесены на референдум, в случае если свои голоса «за» отдадут 330 депутатов. Ожидается, что в случае положительного решения, референдум может пройти в марте или апреле 2017 года.

Новые поправки расширяют полномочия президента. Среди прочего, к примеру, увеличивается срок правления главы государства с четырех до пяти лет.