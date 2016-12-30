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Путин в 2016 году посетил 15 стран и два десятка российских регионов
Россия

Путин в 2016 году посетил 15 стран и два десятка российских регионов

Сегодня 8:30
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Путин в 2016 году посетил 15 стран и два десятка российских регионов

Москва, 30 декабря. Владимир Путин в уходящем году принял участие в семи международных саммитах, посетил 15 государств, а также побывал в 16 регионах России.

Кроме того, как сообщают «Известия», российский лидер в 2016 году восстановил отношения  с Турцией, наладил диалог с Японией, а также произвел несколько важных кадровых перестановок.

Путин в уходящем году совершил 19 визитов, побывав в 15 странах, в числе которых Япония, Китай, Финляндия, Германия, Индия и Турция. Активно передвигался президент и по стране, побывав, в том числе в Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Амурской области, Йошкар-Оле.

В 2016 году Путин участвовал в следующих международных саммитах: ЕАЭС, ШОС, G20, БРИКС, АТЭС, СНГ и ОДКБ.
 

 

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Алексей Громов
#владимир путин
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Сирия: непримиримые боевики не могут смириться с миром
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