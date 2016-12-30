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Ученые рассказали об ужасающей опасности несущегося к Земле астероида Таутатис
Общество

Ученые рассказали об ужасающей опасности несущегося к Земле астероида Таутатис

Сегодня 8:32
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Ученые рассказали об ужасающей опасности несущегося к Земле астероида Таутатис

Нью-Йорк, 30 декабря. Специалисты рассказали про опасность летящего к нашей планете со скоростью более 16 км/с астероида Таутатис из группы Аполлона.

Отметим, что в диаметре данный астероид достигает 5,4 километра. Космическое тело представляет опасность для всей жизни на Земле, потому что пересекает орбиту Земли на расстоянии, превышающем расстояние до Луны менее чем в несколько десятков раз.

Помимо этого, опасения астрономов вызывает крайне странное вращение небесного тела, которое состоит из двух разных рекуррентных движений и кажется беспорядочным.

Отметим, что астероид Таутатис впервые был обнаружен специалистами более тридцати лет назад, с того момента астероид пять раз выходил на очень близкую дистанцию к Земле. Самое опасное сближение небесного тела и Земли случилось два года назад, а в следующий раз Таутатис будет снова угрожать жизни планеты в 2065 году.

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Дана Балан
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