Кабмин РФ выделил около 9 млрд рублей на покупку новых самолетов и вертолетов

Москва, 30 декабря. Постановление правительства за подписью премьера Медведева о бюджетных инвестициях в авиастроительной отрасли опубликовано на официальном сайте российского Кабмина.

Как сообщается, выделение 8,8 миллиардов рублей на пополнение авиационных парков позволит загрузить работой и сохранить рабочие места на предприятиях «Гражданские самолёты Сухого», «Уральский завод гражданской авиации» и «Вертолеты России».

Уточняется, что 5 миллиардов рублей будет выделено министерству транспорта РФ на покупку девяти самолетов Sukhoi Superjet 100 и Л-410. Кроме того, 3,8 млрд рублей предусмотрено на покупку 29 вертолетов Ми-8 и «Ансат».

