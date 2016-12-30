Вместе с дипломатами под санкции США попали члены семей

Вашингтон, 30 декабря. Под новые санкции Белого дома вместе с послами попали их семьи. Об этом в Twitter сообщает посольство России в США.

Дипмиссия сообщила, что введенные администрацией действующего президента Соединенных Штатов Барака Обамы санкции направлены и против дипломатов, и против их семей в США. Также в сообщении говорится, что действия американских властей нацелены на подрыв двухсторонних отношений России и США и не останутся без ответа.

«Объявленные 29 декабря санкции нацелены непосредственно на подрыв российско-американских двусторонних отношений. Они не останутся без ответа», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Посольство отмечает, что заявления американских властей о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США беспочвенны.