Российские дипломаты не могут улететь из Вашингтона — источник

Москва, 30 декабря. Дипломаты Российской Федерации, которых отправляют из Соединенных Штатов, сталкиваются с проблемами, приобретая авиабилеты в Москву.

По информации источников, в авиационных кассах просто нет билетов, поскольку перед новогодними праздниками всегда ажиотаж. Тем не менее дипломатам дано всего трое суток, чтобы покинуть страну. Таким образом, людям придется как-то добираться из столицы США в Нью-Йорк, поскольку там есть вероятность купить билеты.

Как сообщил источник, это было очень неожиданно, потому что люди готовились к праздникам, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в прошедший четверг действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций за якобы вмешательство российских хакеров в американские выборы президента. Кроме того, 35 российских дипломатов обязаны покинуть Вашингтон.