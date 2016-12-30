Ученые объяснили, как бактерии в кишечнике управляют настроением человека

Лондон, 30 декабря. Оказывается, что есть прямая связь между тем, в каком состоянии находится микрофлора кишечника и настроение человека. К такому выводу пришли ученые из Великобритании и Испании, проведя большое количество разнообразных исследований.

Как сообщается в статье журнале PLoS One, прямое воздействие на серотин — один из гормонов человеческого мозга? как раз отвечающего за настроение, оказывают рецепторы под кодовым названием TLR2, которые расположены в клетках кишечника.

Ученым удалось выяснить, что на концентрацию серотина, и, соответственно, на настрой человека, влияет работа рецептора. Если в кишечнике все нормально, то TLR2 выделяет большое количество белковых молекул, а значит — улучшает дух людей.

Теперь ученым осталось дело за малым: найдя следствие, понять его причины. «Многое остается неизвестным, но мы сделали первый шаг к раскрытию связи между кишечником и мозгом», — заявляют исследователи.