Цена нефти марки Brent поднялась выше $57 за баррель впервые с 12 декабря

Москва, 30 декабря. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале будущего года в ходе торгов на бирже ICE в британской столице повысилась на 0,42%. Таким образом, стоимость составила 57,08 долларов за баррель. Об этом в пятницу говорят данные торгов.

Стоит отметить, что в последний раз стоимость нефтепродуктов данной марки находилась выше уровня в 57 долларов за один баррель 18 дней назад.

Напомним, ранее глава министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что в будущем году цены на нефть могут подскочить до 60 долларов за баррель. По мнению главы ведомства, цена на нефть может быть неустойчивой. Новак также добавил, что нижний предел составит 55 долларов за баррель.