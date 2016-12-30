Два самолета вернулись в аэропорт Якутска из-за сообщений о неполадках

Якутск, 30 декабря. Сразу два самолета за одно утро были вынуждены вернуться в аэропорт Якутска из-за обнаруженных неисправностей, сообщает газета «Известия».

В 07.30 по местному времени (00.30 мск) из аэропорта вылетел следующий в Усть-Нера и Мома самолет Ан-24. После взлета датчик предупредил экипаж об отказе правого двигателя. В 08.08 (01.08 мск) самолет благополучно вернулся в Якутск, на борту судна находились 19 пассажиров и четыре члена экипажа.

Во втором случае возвращаться пришлось вылетевшему в Багатай лайнеру Bombardier Q 400. После обнаружения неполадки самолет благополучно приземлился в аэропорту Якутска в 09.57 (02.57 мск). На борту лайнера находились 64 члена пассажира и два члена экипажа.

Сообщается, что оба самолета должны будут повторно вылететь к месту назначения в течение дня.