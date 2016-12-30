Работа Керченской паромной переправы приостановлена

Симферополь, 29 декабря. Работа Керченской паромной переправы, которая связывает Крымский полуостров с материковой частью Российской Федерации на время приостановлена. Об этом в пятницу сообщили в диспетчерской «Морской дирекции».

По имеющейся информации, работа переправы временно прекращена по причине ухудшения погоды. Отмечается, что в проливе бушуют сильные ветра, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее ГУ МЧС по Республике Крым сообщило о шторме в Крыму 30-31 декабря. В ведомстве предупредили о сильном снегопаде и ветре до 25 метров в секунду.

Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов предложил назвать Керченский мост «Путь домой».