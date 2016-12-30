Правительство России учредило Авиационную коллегию

Москва, 30 декабря. Постановление о создании Авиационной коллегии при Кабмине РФ за подписью Дмитрия Медведева размещено на официальной сайте российского правительства.

Как сообщается, создание подобного органа позволит улучшить взаимодействие между различными ведомствами: федеральными и региональными министерствами, а также отраслевыми организациями и предприятиями.

Уточняется, что Авиационная коллегия сможет оперативно рассматривать вопросы развития авиапромышленности. Состав нового координационного органа будет утвержден отдельным распоряжением Кабмина РФ.

