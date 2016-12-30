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Ученые назвали главную проблему мировой науки
Технологии

Ученые назвали главную проблему мировой науки

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Ученые назвали главную проблему мировой науки

Лондон, 30 декабря. Главная проблема мировой науки, по мнению ученых из Великобритании, состоит в том, что более трети научных работ и трактатов, исследований на разные темы не публикуются на английском языке.

Как сообщает портал EurekAlert!, британские ученые умы исследовали и проанализировали более 75 тысяч различных научных публикаций, и путем простого вычисления пришли к выводу, что более 35% из них написаны не на английском языке.

Этот факт, по мнению британцев, и является главной проблемой развития науки. Исследователи считают, что важность перевода работ на английский язык чрезвычайно высока.

Добавим, что исследования проводились среди работ на тему зоологии, которые были опубликованы на платформе Google Scholar.
 

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Алексей Громов
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