«Роскомнадзор» рассказал, кого собирается проверить в 2017 году

Москва, 30 декабря. Роскомнадзор проведет в 2017 году плановые проверки соблюдения «Сбербанком», МТС, Минздравом и другими организациями закона о персональных данных. С планом проверок ведомства ознакомилась редакция газеты «Известия».

Первым в списке «Роскомнадзора» оказался Минздрав России. Ведомство проведет проверку министерства в период с 1 февраля по 3 марта. С 1 по 30 марта проверка ждет «Мегафон», с 3 по 28 апреля — «Сбербанк». С 3 по 28 июля Роскомнадзор проверит сервис заказа такси GetTaxi и Федеральную налоговую службу, со 2 по 27 октября электронную систему платежей Qiwi, а с 1 по 30 ноября МТС.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил «Известиям», что перед началом проверок компании и ведомства получат официальные уведомления.