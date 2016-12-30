Посольство РФ в США: Новые санкции грозят разрывом отношений

Вашингтон, 30 декабря. Как недружественный акт, направленный на подрыв двухсторонних отношений можно рассматривать принятие США новых антироссийских санкций.

Сообщения об этом посольство России в Соединенных Штатах разместило в своем аккаунте в Twitter. Впрочем, дело даже в не недружественном акте, — уточняют дипломаты. Новый виток санкционных дел может грозить разрывом отношений.

«Подрывом российско-американских отношений» называют в посольстве указ Барака Обамы о введении новых антироссийских мер за якобы «вмешательство кибер-преступников из России в ход выборов США».

Безусловно, новые санкции «не останутся без ответа», — резюмировали в дипломатическом ведомстве.