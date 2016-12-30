Военнослужащие ВСУ погибли при попытке прорыва позиций ВС ДНР

Донецк, 29 декабря. Вследствие очередной попытки прорыва украинских войск в районе населенного пункта Крутая Балка погибли трое военнослужащих ВСУ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы в очередной раз фиксируем активизацию Центра специальных операций Министерства обороны Украины вопреки режиму прекращения огня — это не останавливает украинскую сторону от военных провокаций», — сообщают в оборонном ведомстве республики.

При попытке прорыва украинская диверсионно-разв едывательная группа количеством до десяти человек выдвинулась в сторону позиций ВС ДНР с минометами. Бойцов ВСУ задержало минное поле: трое военнослужащих ВСУ погибли там, остальные в панике вернулись на исходные позиции.

Как сообщают в Народной милиции ДНР, военнослужащим республики удалось вытащить тело одного из погибших, которое впоследствии будет передано украинской стороне в качестве жеста доброй воли.

Еще два тела остаются на месте, подход к ним затруднен обстрелами со стороны ВСУ.