Военнослужащие ВСУ погибли при попытке прорыва позиций ВС ДНР

Донецк, 29 декабря. Вследствие очередной попытки прорыва украинских войск в районе населенного пункта Крутая Балка погибли трое военнослужащих ВСУ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
«Мы в очередной раз фиксируем активизацию Центра специальных операций Министерства обороны Украины вопреки режиму прекращения огня — это не останавливает украинскую сторону от военных провокаций», — сообщают в оборонном ведомстве республики.
При попытке прорыва украинская диверсионно-разв
Как сообщают в Народной милиции ДНР, военнослужащим республики удалось вытащить тело одного из погибших, которое впоследствии будет передано украинской стороне в качестве жеста доброй воли.
Еще два тела остаются на месте, подход к ним затруднен обстрелами со стороны ВСУ.