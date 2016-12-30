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Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения
Общество

Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Сегодня 7:06
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Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Вашингтон, 30 декабря. Медики Онкологического общества США рассказали, как отказ от курения влияет на организм человека.

По данным ученых тело курильщика начинает восстанавливаться уже через 20 минут, после того как тот сделает последнюю затяжку. Первым заметным эффектом становится снижение кровяного давления и нагрузки на сердечнососудистую систему. Курильщик начинает получать больше кислорода и ему гораздо проще даются физические нагрузки.

Но для того, чтобы положительный эффект закрепился, курильщику следует отказаться от курения как минимум на полгода, уверяют онкологи. За это время у него снизится риск развития таких страшных заболеваний как: рак, инфаркт и инсульт. Через год после отказа от пагубного пристрастия у бывшего курильщика восстанавливается нервная система, и происходит обновление клеток всего организма.

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Алексей Громов
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