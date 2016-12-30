Новый Galaxy S8 Plus от Samsung оснастят S-Pen

Сеул, 30 декабря. Весьма может быть, что новая модель смарфтона Galaxy S8 Plus от корпорации Samsung будет оснащен S Pen, или проще говоря — стилусом.

Как сообщают местные СМИ, приспособление не будет поставляться в комплекте с гаджетом, и в случае необходимости пользователи всего смогут приобрести S Pen отдельно.

Кроме того, предполагается, что Galaxy S8 Plus будет выпущен в двух вариантах дисплея — 5,1 и 6 дюймов. Однако, что та, что другая модификация будет иметь изогнутую экранную панель.

При этом эксперты не исключают, что оснащение новых моделей Samsung стилусом не более, чем слухи, и телефоны выпустят в продажу без дополнительного аксессуара.

