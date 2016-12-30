Tesla едет в Россию: компания откроет свое представительство в Москве

Москва, 30 декабря. К концу следующего года компания Tesla может создать свое представительство в России. После этого в Москве планируется открыть первый в РФ официальный дилерский центр марки.

Основатель и глава компании Moscow Tesla Club Алексей Еремчук сообщил, что в конце 2017 — начале 2018 года американская компания создаст в РФ свое представительство. Помимо этого планируется строительство сети зарядных станций Supercharger вдоль некоторых российских магистралей.

Как сообщил в интервью «Авторевю» Еремчук, в настоящее время идет подготовительная работа, в рамках которой Tesla изучает возможности для сертификации своих электромобилей в России.