Помощница Трампа рассказала, как Обама использует против него антироссийские санкции

Нью-Йорк, 30 декабря. Соратница Дональда Трампа Келлиэн Конуэй заявила, что новыми антироссийскими санкциями Обама мог пытаться лишить своего приемника свободы действий. Об этом помощница избранного президента США рассказала в эфире телеканала CNN.

«Даже те, кто симпатизируют президенту Обаме в большинстве вопросов, отмечают, что он сделал это сегодня, в частности чтобы загнать в угол избранного президента Трампа», — заявила Келлиэн Конуэй.

Помощница Дональда Трампа заявила, что такое поведение Обамы нельзя назвать спокойной передачей власти. Кроме того, Келлиэн Конуэй отметила, что утверждения о якобы организованных Россией хакерских атаках делаются для того, чтобы поставить под сомнение победу Дональда Трампа на президентских выборах.