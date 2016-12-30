Второй за месяц случай заражения птичьим гриппом зафиксировали в Гонконге

Пекин, 30 декабря. Второй за месяц случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в специальном административном районе КНР Гонконг, сообщает местный центр по защите здоровья (CHP).

По данным СНР, острые симптомы у заболевшего 70-летнего мужчины начали проявляться 26 декабря. Спустя два дня его поместили в изолированный бокс.

Пациент рассказал, что вернулся в Гонконг 16 декабря после того, как побывал в Шэньчжэне и Чжуншане (провинция Гуандун). По его рассказам, заразиться он мог у уличной точки по продаже живой домашней птицы в городе Чжуншань или при покупке курицы-гриль в одном из районов Гонконга. Сейчас специалисты пытаются установить точный источник заражения. 25 декабря в Гонконге скончался от птичьего гриппа 75-летний мужчина.

Отметим, ранее, 21 декабря, в Шанхае у 45-летнего мужчины, приехавшего в Шанхай из провинции Цзянсу, также был выявлен птичий грипп H7N9. С 9 декабря в китайской провинции Аньхой от птичьего гриппа H7N9На скончались два человека, еще три были заражены.



