Футбольный клуб из Китая предложил Роналду контракт на €150 млн в год

Пекин, 30 декабря. Футбольный клуб из Поднебесной, название которого не разглашается, предложил Криштиану Роналду баснословный контракт с заработной платой 150 миллионов евро в год. Об это сообщает портал Goal.com, ссылаясь на агента футболиста.

Впрочем, пока что о реакции звездного нападающего «Реала» на столь щедрое предложение не сообщается. Ровно как, каким образом отреагировал испанский клуб, которому, в свою очередь предложено за футболиста €300 млн.

Известно, что переговоры с клубом и спортсменом находятся в активной стадии, других подробностей не приводится.

