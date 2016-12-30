Американского спортсмена насмерть раздавила 143-килограммовая штанга

Вашингтон, 30 декабря. Студент в США уронил себе на шею 143-килограммовую штангу и скончался. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Трагедия произошла в городке Анкени, штата Айова. В спортивном зале 22-летний мужчина выполнял упражнение «жим лежа» с штангой весом в 315 фунтов (143 кг). Однако во время подъема спортивный снаряд выскользнул из рук атлета и придавил ему шею.

Спортсмен был незамедлительно госпитализирован, но вскоре скончался. Сообщается, что во время выполнения упражнения молодого человека подстраховывали несколько атлетов. Однако предотвратить трагедию им не удалось.

Напомним, накануне стало известно о другом нарушении техники безопасности, которое едва не привело к трагедии. В Ставрополе из-за шалости школьников на эскалаторе в ТЦ дети получили травмы.