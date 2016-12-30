Новак озвучил прогноз по цене на нефть в 2017 году

Москва, 30 декабря. В наступающем году цены на черное золото могут вырасти до 60 долларов за баррель. Такой прогноз в эфире телеканала «Россия-1» озвучил Александр Новак.

По мнению российского министра энергетики, стоимость нефти на рынках в 2017 году может колебаться. Как считает Новак, нижний предел — это 55 долларов за бочку, верхний — 60 за один баррель.

Добавим, что уверенность словам министра придает хорошая обстановка на рынках, и растущие вверх котировки на черное золото. Рост цен обусловлен решением ОПЕК и России о снижении добычи нефти в январе-марте 2017 года.

