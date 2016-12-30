Евродепутаты после встречи с Асадом в Сирии посетили авиабазу «Хмеймим»

Хмеймим (Сирия), 30 декабря. Три депутата Европарламента из Италии, Латвии и Эстонии и группа членов Совета Федерации после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом ознакомились с работой российского Центра по примирению сторон на авиабазе Хмеймим.

Как сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, также приехавший на базу, делегация прибыла в Сирию, чтобы встретиться с руководством страны.

По его словам, ранее состоялась встреча с президентом Асадом, которую Косачев охарактеризовал как содержательную. В скором времени делегация должна провести встречу с руководством парламента Сирии.

В ходе посещения базы Хмеймим парламентарии ознакомились с работой российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, осмотрели солдатскую столовую, музей изъятой у боевиков военной техники, места проживания военнослужащих.

Косачев выразил надежду, что визит в Сирию позволит европейским парламентариям объективно оценивать ситуацию в этой стране.