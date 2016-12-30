Сирия новости 30 декабря 2016 7.00: САА и ВКС РФ наступают в Хомсе, ИГ грозит Ираку терактами в Новый год

Сирия, 30 декабря. Крупное боестолкновение произошло между турецкими военными и террористами ИГ* в районе Аль-Баба в провинции Алеппо. САА совместно с ВКС РФ ликвидировали более полусотни террористов в Хомсе. Иракские военные продолжают успешную операцию против ИГ*; террористы в ответ грозят атаками в новогоднюю ночь. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Боевики, находящиеся в районе Вади Барада, перекрыли газопровод в знак протеста против требований властей покинуть территорию. Без газа осталось около миллиона мирных жителей провинции. По сообщениям телеканала Al Jazeera, Сирийская арабская армия (САА) прекратила наступление в этом районе.

Кроме того, под минометный обстрел попала школа «Джавдат Аль-Хашеми» в районе Мазраа в Дамаске.

Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** провели крупномасштабное наступление на террористов ИГ* на восточных склонах гор Каламун, захватив несколько населенных пунктов.

Провинция Латакия

Сообщается, что боевики атаковали САА в городах Кинсабба, Шлиф, Таль-Мухтар и Аль-Байдаа. Точной информации о результатах операции и понесенных сторонами потерях нет.

Провинция Алеппо

Крупное вооруженное столкновение произошло между террористами ИГИЛ* и солдатами турецкой армии к западу от города Аль-Баб. Турецкая сторона при этом понесла потери: сообщается о том, что несколько турецких солдат были ранены, кроме того, террористам удалось захватить броневик бойцов ВС Турции. Впрочем, не исключено, что расклад сил изменится: ССА** объявила о планах присоединиться к турецкой операции по взятию Аль-Баба.

Невзирая на перемирие, боевики произвели ракетный обстрел кварталов Халяб Аль-Джадида, Аль-Меридиан и Аль-Хамдания в пригородах Алеппо. В результате было уничтожено две группы САА. Кроме того, сообщается о жертвах из числа мирных жителей: как минимум, двое человек погибли и десять получили ранения, в том числе одна женщина.

Тем временем десятки мирных жителей возвращаются в жилые кварталы, где раньше хозяйничали боевики «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) и другие террористические формирования. Федеральному агентству новостей удалось запечатлеть на видео это массовое возвращение.

Провинция Хомс

Террористы ИГ* напали на сирийские правительственные войска в районе аэродрома Т4 на востоке провинции. Данных о результатах нападения нет. Впрочем, известно, что в данном районе дислоцируется достаточно сильная группировка: ранее на Т-4 прибыла вторая группа подкреплений отряда «Тигр».

Успешная совместная операция САА и ВКС РФ против ИГ* продолжается недалеко от деревни Шарифа. Были уничтожены, как минимум, 50 террористов, три вражеских танка, бронетранспортер и пять транспортных средств, оснащенных пулеметами. На данный момент противники окружены с трех флангов, ожидается скорейшее освобождение района.

В восточном пригороде Хомса САА уничтожила группу террористов ИГ* в количестве около полусотни человек, четыре БМП и пять автомобилей.

Провинция Дейр эз-Зор

Продолжаются бои между САА и террористами ИГ* недалеко от района Панорама.

Провинция Даръа

Сообщается о стрельбе на юге провинции. Отмечается, что выстрелы раздались уже после того как вступило в силу всеобщее перемирие.

Провинция Ракка

Высокопоставленный командир террористической группировки ИГИЛ* Абу Джандал Аль-Кувайти был убит в результате авиаудара ВВС коалиции недалеко дамбы Табака, расположенной к западу от города Ракка. В общей сложности в результате авиаудара были ликвидированы шесть террористов.

Успешную борьбу с террористами продолжают «Демократические силы Сирии» (SDF)**** . Так, им удалось захватить у террористов противотанковое оружие. Входящие в состав SDF курдские формирования борются с террористами в западных пригородах Ракки.

Провинция Хама

Офицерам ВВС Сирии с помощью разведки удалось обнаружить крупный склад оружия боевиков на территории равнин Аль-Гааб на западе провинции. Было конфисковано множество боеприпасов, танковых орудий и зенитных ракет.

Боевики ССА** атаковали позиции правительственных войск на севере провинции, недалеко от деревни Мардэ, тем самым нарушив режим перемирия.

Ирак

Иракская армия закрепляет успехи в борьбе с террористами «Исламского государства»*: более двух десятков террористов, а также несколько принадлежавших им заминированных автомобилей, были ликвидированы на юго-востоке провинции Ниневия.

Террористы ИГ* готовят ответ иракским военным: они призвали своих сторонников совершать нападения в местах скопления людей в новогоднюю ночь, в том числе в кинотеатрах, торговых центрах и больницах.