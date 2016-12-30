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«Космическая связь» провела первые платежи по контрактам по созданию спутников
Экономика

«Космическая связь» провела первые платежи по контрактам по созданию спутников

Сегодня 6:19
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«Космическая связь» провела первые платежи по контрактам по созданию спутников

Москва, 30 декабря. На предприятии «Космическая связь» провели первые платежи контрагентам в рамках контрактов по изготовлению спутников связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Об этом заявило накануне руководство организации.

Как уточняется, платежи ушли в адрес предприятий «Информационные Спутниковые системы им. Решетнева» и Thales Alenia Space. Первые занимаются поставкой платформ для спутников, вторые — производством так называемых «полезных нагрузок».

«Первый платеж по контрактам произведен 28 декабря», — уточнили в «Космической связи», добавив, что на околоземную орбиту космические аппараты будут выведены в третьем квартале 2019 года.

Добавим, что новые спутники будут использованы для гражданских нужд: обеспечение услуг Интернета, связи и цифрового телевещания.
 

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Алексей Громов
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