Стало известно, когда Skoda начнет продажи Kodiaq в России

Москва, 30 декабря. Новый кроссовер Skoda Kodiaq появится на российском рынке не раньше мая 2017 года.

Чешский автоконцерн планирует поставлять в Россию Kodiaq с тремя моделями бензиновых двигателей: 125-сильным 1.4 TSI, 150-сильным 1.4 TSI и мотором 2.0 TSI мощностью 180 лошадиных сил. Об этом в интервью журналу «За рулем» заявил глава российского представительства Skoda Бернхард Майер. Будут ли на российском рынке представлены кроссоверы Kodiaq с дизельным двигателем, пока не сообщается.

Также неизвестно, сколько будет стоить автомобиль для российских автолюбителей. В Чехии и Великобритании цены на Skoda Kodiaq начинаются от 1,6 млн рублей.